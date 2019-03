In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl redactiechef Lindsay Mossink met drie redacteuren terug op de week.

Voor de derde keer is het plan van de Britse premier Theresa May weggestemd in het Britse parlement, hoe moet dat verder? Boeing moet zijn toestel van het type 737 MAX 8 aan de grond laten staan, hoe zit het precies? En darter Raymond van Barneveld maakte bekend direct te stoppen met darten, maar enkele uren later trok hij dat besluit weer in. NU.nl was bij de persconferentie.

