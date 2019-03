In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze aflevering praten we over de ramp in Mozambique. Het land is zo’n twee weken geleden getroffen door cycloon Idai. Door de ramp zijn honderden mensen om het leven gekomen en zijn honderdduizenden dakloos geworden. We praten hierover met Michel Becks, waterexpert van het Nederlandse Rode Kruis die onderweg is naar de rampplek, en Wouter Rhebergen van het Rode Kruis Vlaanderen, die momenteel in Mozambique is.

