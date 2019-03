In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Per jaar kopen we ruim 41 miljoen blikjes tonijn in de supermarkt. Maar nu blijkt dat 93 procent daarvan niet op een eerlijke manier bij elkaar is gevist, terwijl de fabrikanten dat wel beloven. Daarom start vandaag de campagne Stop Foute Tonijn.

Hierover gaan we praten met seafood chef en duurzame visexpert Bart van Olphen.

