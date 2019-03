In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Theresa May krijgt van de 27 regeringsleiders van de Europese Unie tot 12 april de tijd om tot een akkoord te komen. Als dat niet lukt, dan sluit de grens. Wat voor gevolgen heeft zo’n harde Brexit voor Nederland? Wij liggen tenslotte redelijk dicht bij groot-Brittannië, we zijn buren. NU.nl-verslaggever Job van der Plicht is de afgelopen week op bezoek geweest in de Rotterdamse haven om te kijken hoe de doorstroming van vrachtwagens is geregeld.

