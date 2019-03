In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag is het vijf jaar geleden dat Rusland de Krim annexeerde. Het schiereiland stond in maart 2014 uit het niets vol met Russische militairen. Al wist niemand in het begin wie ze waren. Zonder insignes namen ze belangrijke posities in. Hoe gaat het nu met de bewoners van het schiereiland?

Daarover praten we met Nicolaas Kraft van Ermel, van het Nederland-Ruslandcentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.