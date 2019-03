In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Britse premier Theresa May heeft maandagavond met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie "wettelijk bindende garanties" over de Iers grens in het Brexit-akkoord afgesproken. Dinsdag stemmen de Britse parlementariërs over de plannen. Het is voor de Britten de laatste kans om eruit te komen met de EU. We praten hierover met Thomas Moerman van onze economieredactie.

