In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Op 20 maart mogen we naar de stembussen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Niet alleen worden dan de provinciale volksvertegenwoordigers gekozen, daarnaast mag je ook stemmen op de waterschappen. Maar wat is het belang van de waterschappen en hoeveel invloed heeft jouw stem? Daarover gaan we praten met NU.nl-redacteur Job van der Plicht.

