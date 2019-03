In de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met drie redacteuren terug op de week.

Deze week gaat het gesprek over de breuk van voetballer Wesley Sneijder (34) en presentatrice en actrice Yolanthe Sneijder-Cabau (33). Dinsdag maakten zij bekend dat hun huwelijk na acht jaar is gestrand. Verder hebben we het over de winst van Ajax in de Champions League en bespreken we loonverschillen tussen vrouwen en mannen; waardoor komt dat?

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met entertainmentredacteur Lara Zevenberg, sportverslaggever Rypke Bakker en economieredacteur Lisa Peters.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. Elke doordeweekse ochtend kun je ook luisteren naar de Dit wordt het nieuws-podcast met daarin een vooruitblik op het nieuws van de dag.