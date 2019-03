In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vrijdag zal de spraakmakende documentaire Leaving Neverland worden uitgezonden door de VPRO. De ruim vier uur durende film is in de Verenigde Staten al uitgezonden en heeft daar voor veel commotie gezorgd. In de documentaire vertellen twee mannen hoe zij als minderjarigen zouden zijn misbruikt door de in 2009 overleden 'King of Pop'. De film is om 19.50 uur te zien op NPO3. Maar kunnen we na het zien van de film nog wel naar de muziek van Jackson luisteren?

Wij praten hierover met muziekjournalist Atze de Vrieze van 3voor12.

