In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het is precies een jaar geleden dat de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia werden vergiftigd in het Engelse Salisbury. De Engelse stad is inmiddels wel na een grote schoonmaakoperatie officieel veilig verklaard en vrij van het giftige middel novichok. De vergiftiging veroorzaakte een diplomatieke rel tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De Britten beschuldigen de Russen en de Russen beweren onschuldig te zijn.

Wij gaan hierover praten met NU.nl-redacteur Matthijs le Loux en Nicolaas Kraft van Ermel, van het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!