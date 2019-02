In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het wordt een warme dinsdag. Dat betekent voor velen heerlijk terrasweer, maar hooikoortspatiënten zullen vooral last krijgen van de pollen in de lucht. Over de temperatuur en hooikoorts bellen we met Ben Lankamp van Weerplaza en bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!