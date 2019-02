In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast gaan we praten over de Uithoflijn, een tramverbinding tussen Utrecht Centraal en het universiteitsterrein De Uithof in Utrecht die afgelopen zomer al had moeten rijden. De bouw van de Uithoflijn wordt geplaagd door vertragingen, hoger oplopende kosten en mogelijk miljoenen verdwenen euro's.

Donderdagavond debatteert de gemeenteraad van de stad over de beschuldigingen dat er voor miljoenen euro's aan onterechte betalingen zijn gedaan aan een bouwbedrijf. Wij praten in deze podcast met regioredacteur Yolande Tump en Marijn de Pagter van de Utrechtse VVD.

