In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag start het requisitoir in de strafzaak tegen Willem Holleeder. In totaal zijn er vier dagen uitgetrokken voor het pleidooi van de officieren van justitie. De belangrijkste vraag is welke straf het Openbaar Ministerie (OM) zal eisen. In deze podcast praten we met rechtbankverslaggever Joris Peters over dit proces.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!