In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het Rode Kruis komt in actie in Venezuela. De hulporganisatie biedt ondersteuning aan ziekenhuizen in het land en richt zich op het trainen van personeel. Ondertussen hebben al drie miljoen Venezolanen het land verlaten en iedere dag vertrekken weer zo'n duizenden mensen. Belinda van der Gaag van het Rode Kruis is in Zuid-Amerika. We bellen met haar om over de situatie te praten.

En Ajax neemt het woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen het Spaanse Real Madrid. Sportverslaggever Rypke Bakker was dinsdag al bij de persconferentie en praat ons in de podcast bij over de komende wedstrijd.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!