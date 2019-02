In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In het Spaanse hooggerechtshof begint het proces tegen twaalf Catalaanse separatistenleiders die een rol hebben gespeeld in de onafhankelijkheidsstrijd van 2017. De verdachten kunnen tot 25 jaar celstraf krijgen wegens hoogverraad.

En in de rechtbank van Den Haag begint een zaak tegen Shell die is aangespannen door vier Nigeriaanse vrouwen. Het olieconcern wordt er onder meer van beschuldigd de Nigeriaanse overheid begin jaren negentig te hebben geholpen bij het neerslaan van gewelddadige protesten tegen boringen in het gebied van het Ogoni-volk.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!