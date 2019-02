In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Er is vandaag een nieuwe ontmoeting tussen delegaties van de Verenigde Staten en China. Met als onderwerp de moeizame handelsbetrekkingen tussen beide landen. Komt er al een einde aan deze handelsoorlog en kan het nog gevolgen hebben voor Nederland en Europa? Dat vragen wij aan Björn Giesbergen, econoom en landenanalist Global Economics & Markets bij de Rabobank.

En anderhalf jaar geleden raasde orkaan Irma over Sint-Maarten en die richtte daar een enorme schade aan. Hoe ziet het eiland er nu uit? Presentator Jeroen Pauw wilde met eigen ogen zien hoe het ervoor staat met de wederopbouw. Daarover maakte hij het televisieprogramma Pauw op Sint Maarten. Je hoort hem in deze podcast over zijn reis.

