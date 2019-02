In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Al 22 jaar is er geen Elfstedentocht. Vrijdag is het 8.070 dagen geleden dat de tot dusver laatste tocht verreden werd en gewonnen werd door Henk Angenent, op 4 januari 1997. Zo veel tijd zat er ook tussen de 'Tocht der Tochten' van 1963 en die van 1985, tot nu toe het langste 'Elfstedenloze' tijdperk. Dit weekend zal het record dus sneuvelen. Moeten we de Elfstedentocht misschien als een mythe gaan zien?

In deze podcast praten we met Jasper van Vliet van onze NUsport-redactie en sporthistoricus Jurryt van de Vooren, schrijver van het boek 8070 Dagen - Wachten op de Elfstedentocht.

