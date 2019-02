In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Youth for Climate NL roept jongeren via social media op om deze donderdag naar het Binnenhof in Den Haag te gaan om te demonstreren voor het klimaat. Wij bellen in deze podcast met de zeventien jarige Caya, zij is één van de initiatiefnemers.

Het Duitse Inzell staat de komende dagen in het teken van het WK Afstanden. De Nederlandse schaatsers zullen strijden om de medailles in de Max Aicher Arena. Sportverslaggever Daan de Ridder volgt het ter plekke voor NU.nl.

