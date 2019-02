In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Tweede Kamer debatteert deze dinsdag met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en premier Mark Rutte over het concept klimaatakkoord. Het debat zou vorige week woensdag plaatsvinden, maar door het ontbreken van de fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, ging dat niet door. Politiek verslaggever Edo van der Goot praat je bij.

Verder bellen we met schrijver en columnist Marcel van Roosmalen over het boek: Theo Janssen, op pad met de dikke prins. Jarenlang volgde Van Roosmalen de ex-voetballer van clubs als Ajax en FC Twente op de voet. Het boek gaat in het kort over over roken, frikandellen, Arnhem, Twente, tatoeages en zelfs af en toe over voetbal.

