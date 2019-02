In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi staat vandaag opnieuw voor de rechter. Deze keer draait de rechtszaak rond de mogelijke omkoping van een getuige in een proces rond escortmeisjes. Wij gaan over deze zaak praten met Italiëdeskundige Marika Viano.

En stichting Hoormij organiseert voor de vijfde keer de Week van het Oorsuizen. Ruim een miljoen mensen hebben 24 uur per dag herrie in hun hoofd. Dat aantal stijgt, vooral onder jongeren. Deze week wordt gebruikt om mensen te informeren over de stand van zaken op het gebied van onderzoek, ontwikkelingen en behandeling. Hoe is het om te leven met een constante suis in je oren? Wij zochten het uit.

