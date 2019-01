In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De coalitiepartijen zijn tot een akkoord gekomen over het kinderpardon. Van de circa 700 asielkinderen mogen er waarschijnlijk 630 samen met hun gezinsleden blijven. Voor nieuwe gevallen verdwijnt het kinderpardon echter. Je hoort fractievoorzitters Sybrand Buma van het CDA en Rob Jetten van D66.

En honderden zeekoeten zijn dood of doodziek aangespoeld op de Waddeneilanden. Het is onduidelijk wat er met de dieren aan de hand is. Daar moet onderzoek naar worden gedaan. We bellen daarover met Mardik Leopold van Wageningen University & Research.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!