In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending praten we over de dood van columnist van The Washington Post, Jamal Khashoggi. Hij werd op 2 oktober door een groep mannen overmeesterd en gedood in het Saoedische consulaat in Istanboel. Maar er zijn nog steeds een hoop vragen. Om die reden begint er vandaag een internationaal onderzoek in Turkije, onder leiding van de Verenigde Naties.

En verder lanceert de NS vandaag hun eerste WhatsApp-thriller genaamd Ontspoord. Dit zou de allereerste thrillerserie zijn met WhatsApp als platform. Je hoort in deze podcast hoe dit idee is ontstaan en wat we van de thriller kunnen verwachten.

