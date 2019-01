In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het gaat vandaag sneeuwen in Nederland. Hoe veilig is het op de weg en hoe kun je je het beste voorbereiden op dit winterse weer? We bellen met Weerplaza, zodat je deze ochtend goed voorbereid naar buiten kan.

De kou brengt ook iets positiefs met zich mee: de aandacht voor schaatsen op natuurijs. Waar kun je het ijs op? Zijn de sloten bijvoorbeeld al veilig genoeg? Je hoort de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!