De rust is wedergekeerd in Zweden. Na 131 dagen formeren is het dan uiteindelijk gelukt om een kabinet te vormen. Stefan Löfven is opnieuw gekozen als de premier van Zweden. Het is voor hem zijn tweede ambtstermijn in een nieuwe centrumlinkse regering. De sociaaldemocraat werkt daarin samen met de Groenen. De Centrumpartij en de Liberalen geven gedoogsteun. Heeft de lange formatie nog consequenties?

Dit weekend werd de Eredivisie weer hervat na de winterstop. Het was een knotsgek voetbalweekend. Nummer drie Feyenoord verloor, terwijl koploper PSV en nummer twee Ajax gelijkspeelden. Hoe kunnen we dit knotsgekke begin van de tweede seizoenshelft verklaren?

