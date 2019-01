In de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week met drie redacteuren.

Deze week praten we over het klimaatakkoord omdat de fractieleider van de VVD, Klaas Dijkhoff, voor spanning in de coalitie zorgde met enkele uitspraken in De Telegraaf. Verder bespreken de transfers in de media: John de Mol heeft Linda de Mol namelijk naar Talpa gehaald. En we hebben het over de Brexit, want deze week werd gestemd over de deal van de Britse premier Theresa May.

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met politiekredacteur Edo van der Goot, chef entertainment Laura Cuppen en economieredacteur Thomas Moerman.

