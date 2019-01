In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Donald Trump mag zich al twee jaar lang de president van de Verenigde Staten noemen. Dit weekend is hij officieel halverwege zijn termijn van vier jaar, en dan mag je al een beetje de balans opmaken. Hoe kijkt Amerika naar zijn beleid? En maakt hij zijn verkiezingsbeloftes waar?

Dit weekend zal ook de bal weer gaan rollen op de velden in het betaald voetbal. Naast de hervatting van de Eredivisie, zal er ook weer over voetbal gepraat worden op de televisie. Naast Veronica Inside, Studio Voetbal en Rondo komt nu RTL 7 met een nieuwe show, genaamd VTBL. Maar wat maakt een goed voetbalpraatprogramma? Daarover praten we met ex-voetballer Andy van der Meijde.

