In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het is een belangrijke dag voor het Verenigd-Koninkrijk. Het Britse parlement stemt over het Brexit-voorstel van premier Theresa May. Is er voldoende vertrouwen in het parlement over het voorstel? We bespreken het met Thomas Moerman van onze economieredactie.

Verder bespreken we de exportwaarde van de Nederlandse popmuziek. Die is volgens Buma Cultuur voor het eerst boven de 200 miljoen euro uitgekomen. Wat maakt Nederlandse artiesten zo populair in het buitenland? Je hoort een gesprek met Atze de Vrieze van 3voor12.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!