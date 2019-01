In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag wordt het proces tegen Willem Holleeder hervat. Centraal staat de opname van een gesprek dat Peter R. de Vries in 2011 voerde met Holleeder. Rechtbankverslaggever Joris Peters is weer aanwezig bij de zaak en wij bespreken de zittingsdag van vandaag met hem.

Het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat eind mei voor zeven jaar dicht. Vandaag worden de eerste stappen gezet. Het Van der Steur-gebouw, de rechter museumvleugel sluit vandaag al. Ook zal veel kunst al worden verplaatst of verhuisd. Hoe kan een museum voor zo'n lange tijd sluiten en hoe gaat dat in zijn werk? Wij zochten het uit.

