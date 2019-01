In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Sinds deze week is het eerste keurmerk voor rijscholen op de markt. Vandaag zullen de eerste gelukkige de keurmerken op een feestelijke wijze ontvangen. Waarom is er zo lang gewacht met een keurmerk voor rijscholen? Komt dat doordat de kwaliteit achteruit gaat of was er nooit toezicht op de ruim achtduizend rijscholen?

Van stoppen met roken tot meer sporten in het nieuwe jaar. Je hoort vast om je heen allemaal mooie goede voornemens. Maar doen wij er nou echt iets mee of blijft het alleen maar bij een idee? Wij zochten het uit.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!