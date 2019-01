In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Zes mannen staan donderdag terecht voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag en het vormen van een terroristische organisatie. Wat weten we over deze verijdelde aanslag? Daarover praten we met rechtbankverslaggever Joris Peters.

En stripfiguur Kuifje bestaat negentig jaar. Hergé wist de verhalen van de jonge journalist in 1929 voor het eerst te publiceren in een Belgische krant, toen nog met drie stripplaatjes per dag. Wij praten met Ton Mackaaij van het Hergé Genootschap.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!