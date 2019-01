In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Dinsdag maakte de AIVD bekend dat Iran betrokken is geweest bij twee uitgevoerde moorden in Nederland. We praten daarover met Lisa van der Wal van onze redactie.

En in Las Vegas is de CES, de Consumer Electronics Show, gaande. Hier worden nieuwe elektronische producten getoond. Rutger Otto van de tech-redactie is daar aanwezig en we bellen hem over de trends die we dit jaar kunnen verwachten.

