Deze dinsdag waait het stormachtig in de kustprovincies. Het KNMI komt daarom met code geel. Ook vliegtuigmaatschappij KLM neemt maatregelen, door 159 Europese retourvluchten te annuleren. Raymond Klaassen van Weerplaza praat in de podcast over het weerbeeld en vertelt of er mogelijk sprake is van de eerste storm van 2019.

En Jeroen Swolfs presenteert zijn boek Streets of the World. In 2009 begon de fotograaf met een wereldreis voor het boek. Hij wilde alle landen van de wereld bezoeken om er een foto van het straatleven anno nu te maken. In zeven jaar tijd bezocht hij 195 landen. Wil jij het boek winnen? Luister dan zeker naar het gesprek.

