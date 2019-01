In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Acteur Kevin Spacey moet vandaag voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik. Hij zou zich in juli 2016 in een bar hebben vergrepen aan de zoon van televisiepresentatrice Heather Unruh.

En het is een feestelijke dag vandaag in Japan, want de Japanse keizer Akihito zit vandaag dertig jaar op de troon. Hij zal dit jaar ook aftreden. Het wordt de eerste abdicatie van een Japanse keizer in tweehonderd jaar. Bijna alle keizers aan het eeuwenoude hof bleven tot hun dood op de troon, en daarom kwam een voortijdig aftreden nog niet voor in Japanse wetten.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!