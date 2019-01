In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vanmiddag zal het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers publiceren over hoe de kostenplaatjes van het openbaar vervoer en de auto eruitzagen vanaf 2008 tot aan 2018. Het wordt steeds drukker op de snelwegen en in het openbaar vervoer. Maar wat is de oplossing voor de reisdrukte? Dat vroegen wij aan Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

En dit weekend begint het negentiende seizoen van Wie is de Mol? (WIDM) weer op NPO1. Iedere fan van het programma vraagt zich altijd twee dingen af. Natuurlijk wie de Mol is en hoe het is om een Mol te zijn. Dat bespreken wij met oud-Mol Thomas Cammaert.

