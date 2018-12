Deze week blikken we in de Dit wordt het nieuws samen met bijzondere gasten terug op het afgelopen jaar.

In deze aflevering bespreken we het sportjaar van Tom Dumoulin. Een jaar waarin hij tweede werd in zowel de Giro d'Italia als de Tour de France. NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman gaat in gesprek met sportredacteur Daan de Ridder en als speciale gast hebben we bewegingswetenschapper Teun van Erp van Team Sunweb aan tafel.

