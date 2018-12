In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Woensdag werden tijdens het Sportgala van NOC*NSF de sportman en -vrouw van het jaar bekendgemaakt. NUsport-verslaggever Rypke Bakker was daarbij aanwezig en sprak uiteraard met de kersverse winnaars.

En verder besteden we aandacht aan een uitgeprocedeerd Armeens gezin dat sinds eind oktober via een bijzondere, onafgebroken kerkdienst onderdak krijgt in een kerk in Den Haag. Het gezin hoopt voor de feestdagen uitsluitsel te krijgen over hun verblijf in Nederland.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!