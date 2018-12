In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

​Eind 2016 waren er naar schatting meer dan 30.000 daklozen in Nederland, onder wie ook duizenden jongeren zonder vast dak boven hun hoofd. Hoe komt dat? En wat kunnen zij en wij daaraan doen? Daarover spreken we Marleen van der Kolk van Stichting Zwerfjongeren Nederland.

En in Rotterdam buigt de rechter zich over straatintimidatie. Sissen, uitschelden en naroepen is sinds een jaar verboden in Rotterdam, maar wanneer is het ook daadwerkelijk intimidatie? Rechtbankverslaggever Joris Peters praat je bij.

