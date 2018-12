In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze dinsdag is de rechtbank in Osdorp weer het toneel van de strafzaak tegen Willem Holleeder. Zijn zus Astrid zal worden verhoord en vermoedelijk komen ook nieuwe tapes die Astrid heeft opgenomen aan bod.

En 3FM Serious Request: De Lifeline gaat van start. Met de actie zet de zender zich in voor het Rode Kruis. Dit jaar zijn er drie doelen: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. We bellen daarover met NPO 3FM-dj Sander Hoogendoorn.

