De economische positie van vrouwen is verbeterd, blijkt uit de vandaag verschenen Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk, groeide de gemiddelde arbeidsduur en nam de economische zelfstandigheid toe. Maar gaat het wel hard genoeg?

En verder is het vandaag de laatste dag van de klimaattop in Polen. Gezanten van bijna tweehonderd landen hebben zich de afgelopen twee weken beziggehouden met de gevolgen van de klimaatverandering. In deze uitzending hoor je of er al resultaten zijn.

