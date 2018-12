In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Woensdagavond konden de leden van de Britse Conservatieve Partij stemmen over het lot van Theresa May als partijleider en premier van het Verenigd Koninkrijk. May kreeg steun van 200 partijleden, maar alsnog stemden 117 leden tegen. NU.nl-redacteur Matthijs le Loux hoor je over de stemming en volgende stappen van May.

Verder bespreken we de zaak tegen Shurandy S. met rechtbankverslaggever Joris Peters. De man heeft bekend begin dit jaar Reduan B. te hebben doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Ondanks de bekentenis is er nog veel onduidelijk, mogelijk komt daar vandaag verandering in.

