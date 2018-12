In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Bij een schietpartij in het Franse Straatsburg zijn meerdere doden en gewonden gevallen. De dader is nog voortvluchtig. De Franse politie is een grote zoekactie begonnen.

Verder is Jos B., de man die wordt verdacht van doodslag op Nicky Verstappen, deze woensdag aanwezig in de rechtbank van Maastricht. Joris Peters volgt voor NU.nl de zaak.

En Ralph Tuijn begint met zijn wereldrecordpoging om de Atlantische oceaan over te roeien. Hij vertrekt vanuit Portugal en hoopt eind januari aan te komen in Frans-Guyana. We praten met Ralph over wat hem te wachten staat.

