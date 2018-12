In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De geplande stemming van het Britse parlement over de Brexit-deal zal toch niet deze dinsdag plaatsvinden. Theresa May maakte maandag bekend dat de stemming wordt uitgesteld. Daarover bellen we met Thomas Moerman van onze economieredactie.

Maandag is Staatsbosbeheer begonnen met het afschieten van ruim achttienhonderd edelherten in de Oostvaardersplassen. Op de eerste dag zijn drie dieren afgeschoten. Joke Bijl van Staatsbosbeheer vertelt over de gang van zaken.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!