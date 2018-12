In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag begint het hoger beroep in de zaak die draait om de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. Twee mannen werden tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. De schietpartij is iconisch geworden voor de strijd in de onderwereld tussen twee kampen die ook wel wordt omschreven als de oorlog binnen de mocro-maffia.

En we vieren vandaag het 150-jarige bestaan van het stoplicht. Nemen wij verkeerslichten in 2018 nog wel serieus of denken we het zelf prima te kunnen inschatten? Wij zochten het uit.

