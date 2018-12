In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het Sinterklaaskeurmerk bestaat echt en dat is maar goed ook. Want sommige hulpsinterklazen nemen het niet al te nauw met de regels. We bellen daarover met Richard Janssen, drager van het keurmerk die ook betrokken is bij de organisatie achter het keurmerk.

Precies vijf jaar geleden is Nelson Mandela overleden. Vanaf donderdag draait de film The State Against Mandela and The Others in de bioscoop. De film draait om het Rivoniaproces, waarin Mandela veroordeeld werd vanwege zijn opkomst tegen de apartheid. We praten met Oerd van Cuijlenborg die heeft meegewerkt aan het project.

