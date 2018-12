In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In Den Haag wordt gedebatteerd over het migratiepact van de Verenigde Naties. VN-landen spreken in het pact uit dat migratie een wereldwijd probleem is. Internationale samenwerking is daarom noodzakelijk. We praten hierover met politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

En deze dinsdag viert volkszanger Wolter Kroes dat hij al dertig jaar actief is in het artiestenvak. Dat doet hij in een uitverkocht Koninklijk Theater Carré. Reden om te bellen met de zanger.

