In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending praten we over de klimaattop in Polen. Gezanten van bijna tweehonderd landen zullen zich vandaag melden in de Poolse stad Katowice voor een internationale klimaatconferentie. Daar moet blijken of de wereld harde afspraken kan maken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Dit drie jaar na de historische conferentie van Parijs, waar landen beloofden maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken.

Verder praten we je nog bij over een zitting over het informatieverzoek van RTL Nieuws over de MH17-ramp en een debat over de Italiaanse begroting in het Italiaanse lagerhuis.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!