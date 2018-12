In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Argentinië staat vrijdag en in het weekend in het teken van de G20-top. Daar komen negentien landen, plus de Europese Unie, bijeen om over wereldwijde economische groei, ontwikkeling en samenwerking op dit gebied te praten.

En dit weekend begint de meteorologische winter. Dit jaar stond qua weer toch wel in het teken van een extreem warme en droge zomer. Maar krijgen we nu dan ook gelijk een extreem koude winter?

