Frankrijk is in de ban van de 'Gilets Jaunes', de 'Gele Hesjes'. Er is vooral kritiek op het economische beleid van president Emmanuel Macron. We bellen met Niek Pas, Frankrijk-deskundige en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

En prinses Beatrix komt woensdagavond aan op Bonaire. De troonswisseling is alweer vijf jaar geleden, maar nog altijd lijkt de tachtigjarige prinses niet aan pensioneren te denken. We spreken Justine Marcella, hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten, over de dagelijkse bezigheden van de voormalige koningin.

