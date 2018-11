In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Rusland en Oekraïne staan lijnrecht tegenover elkaar vanwege de Russische aanval op drie Oekraïense marineschepen van afgelopen zondag. Is dit een volgende stap in het langdurig conflict tussen Rusland en Oekraïne? Daarover bellen we met Jan Marinus Wiersma van het Instituut Clingendael.

Lees ook: Conflict Kiev-Moskou: 'Niemand wil kwestie op de spits drijven'

En de Consumentenbond waarschuwt mensen die inkopen doen voor de feestdagen voor nepwebshops. Waar moet je op letten als je online gaat shoppen? Dat vragen we aan Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!