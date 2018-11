In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze uitzending hoor je alles over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Deze kloof is tussen 2014 en 2016 gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarom is het belangrijk om zelf op te komen voor je salaris, stelt Paulien Osse van Loonwijzer.nl.

En de Amerikaanse president Donald Trump heeft zich van de week uitgelaten over de zaak-Khashoggi. Trump blijft zich vriendschappelijk opstellen jegens zijn Arabische bondgenoot, tot ergernis van de Turken. Waarom Trump deze positie inneemt, hoor je in de podcast.

